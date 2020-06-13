Японская фигуристка Кихира объявила о сотрудничестве с тренером Медведевой

Японская фигуристка Рика Кихира объявила, что её тренерский штаб пополнит канадский специалист Брайан Орсер. Кихира намерена отправиться в Торонто в июле, как только снимут ограничения из-за пандемии коронавируса. Основным наставником фигуристки останется Миэ Хамада.

«Приняла это решение, потому что уверена, что вырасту, работая с Орсером, что важно в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине.

Хочу научиться новым вращениям, комбинированным шагам и прыжками, а также многое почерпнуть, наблюдая за лучшими фигуристами.

Уверена, мне нужно стать лучше российских фигуристок, чтобы победить в Пекине. Мне нужно упорно тренироваться, чтобы обрести уверенность на соревнованиях, на что нужно время», – приводит слова Кихиры Kyodo.

В группе Орсера тренируются двукратный олимпийский чемпион соотечественник Кихиры Юдзуру Ханю и двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева.