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«Мёртвые души на Марсе». Бойкова в воздушном платье сфотографировалась среди барханов

«Мёртвые души на Марсе». Бойкова в воздушном платье сфотографировалась среди барханов
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

18-летняя российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Бойкова, одетая в белое воздушное полупрозрачное платье, сидит среди барханов с открытой книгой в руках.

«Мёртвые души на Марсе (том 2)», — подписала фото Бойкова, которая готовится к сдаче ЕГЭ.

Фото можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».

Марсианской пустыней называют в Ленинградской области Борницкий карьер возле деревни Новое Хинколово, невдалеке от Санкт-Петербурга. Здесь нередко проходят модные фотосессии.

Бойкова и Козловский – действующие чемпионы Европы. Ледовые тренировки после карантина, как и все спортсмены сборной России в Санкт-Петербурге, они смогут возобновить завтра, 15 июня.

Фигуристы Бойкова и Козловский вместе станцевали на самоизоляции
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