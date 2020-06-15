Плющенко, Рудковская и их сын призвали проголосовать по поправкам в конституцию. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его супруга музыкальный продюсер Яна Рудковская и их семилетний сын Александр призвали граждан России проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Напомним, голосование состоится 1 июля.

«Когда речь заходит о каком-либо коллективном решении, которое прямо повлияет на нашу с вами жизнь, я почему-то часто слышу популярную фразу: «Мой голос ничего не решит». Решит! Очень даже решит.

Не обесценивайте свою позицию, тем более что скоро предстоит вновь её проявить относительно поправок в Конституцию РФ. Москвичи вообще могут пройти голосование онлайн, находясь при этом в любой точке мира. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на mos.ru/2020og до 21 июня, сообщив о желании пройти процедуру голосования в интернете. Оно будет длиться с 25 по 30 июня, только уже на сайте http://2020og.ru/.

Я буду голосовать из Кисловодска, где сейчас нахожусь на спортивных сборах с моей командой и спортсменами. А из какого города будете голосовать Вы?» — написал Плющенко в своём «инстаграме», прикрепив текст к видеоролику, в котором показано, как он и его семья призывают проголосовать.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Плющенко.