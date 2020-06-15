Анна Погорилая: многие этапы уже пройдены, нужно двигаться дальше
Российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
«Многие этапы уже пройдены, нужно двигаться дальше», — подписала снимок Погорилая.
Посмотреть фотографию можно на официальной странице Анны Погорилой в "Инстаграме".
22-летняя Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.
Напомним, из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Таким образом, организаторы отменили чемпионат мира, который должен был состояться в канадском Монреале.
- 15 июня 2020
-
17:14
-
13:01
-
12:21
-
10:57
-
01:53
- 14 июня 2020
-
23:09
-
21:30
-
20:43
-
20:09
-
19:11
-
17:57
-
14:02
- 13 июня 2020
-
22:36
-
21:59
-
20:51
-
19:20
-
18:24
-
16:04
-
11:34
-
00:27
- 12 июня 2020
-
20:25
-
20:00
-
18:32
-
17:42
-
17:29
-
14:15
-
13:58
- 11 июня 2020
-
18:45
-
15:17
-
13:58
- 10 июня 2020
-
23:54
-
20:10
-
19:31
-
18:13
-
16:05
Партнерский контент