Анна Погорилая: многие этапы уже пройдены, нужно двигаться дальше

Российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«Многие этапы уже пройдены, нужно двигаться дальше», — подписала снимок Погорилая.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Анны Погорилой в "Инстаграме".

22-летняя Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.

Напомним, из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Таким образом, организаторы отменили чемпионат мира, который должен был состояться в канадском Монреале.