Тутберидзе: что за бред! Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе резко ответила журналистам, попросившим прокомментировать назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
«Что за бред! Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко», — цитирует Тутберидзе издание Super в своём официальном аккаунте в «Инстаграме», отмечая, что тренер бросила трубку сразу же после этой фразы.
Напомним, одним из главных событий межсезонья в российском фигурном катании стал переход 15-летней Александры Трусовой из группы Тутберидзе в академию Плющенко. Вместе с ней от Этери к Евгению перешли 11-летняя Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.
Группа Плющенко в составе Трусовой, Жилиной, Софьи Титовой, Кирилла Сарновского и Артёма Ковалёва находится на сборах в Кисловодске.
Александра Трусова является одной из самых перспективных фигуристок мира. В первом сезоне среди взрослых она выиграла два этапа Гран-при и заняла третье место в финале соревнований. Россиянка — бронзовый призёр чемпионата Европы и чемпионата России.
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