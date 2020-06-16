Виктория Синицина подтвердила, что возобновила тренировки

Российская фигуристка Виктория Синицина опубликовала новое видео у себя в «инстаграме». Спортсменка подтвердила, что возобновила тренировки на льду, показав соответствующее видео.

«Специально для вас, мои хорошие, которые очень переживают и пишут каждый день.

Мы уже катаемся, а Александр Жулин давал интервью и говорил об этом. Но нет, всем нужно доказательство, видимо, так что, не переживайте. Работа идёт полным ходом», — подписала видео Синицина.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Синициной.

Синицина выступает в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. Фигуристы — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России.