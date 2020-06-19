Алина Загитова: без воображения все движения выглядят как у робота

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала о подходе, который она исповедует в ходе выступления в соревнованиях.

«Я начала заниматься фигурным катанием, когда мне было четыре года. Фигурное катание – это не только техника, но и красота, и эмоции на льду. Без воображения все движения выглядят как у робота.

Моя команда, мои близкие и мои болельщики помогают мне идти вперёд. Они — мой источник воображения. Я уверена, что секрет красоты – в воображении», — сказала Загитова в видео для одного из японских производителей косметики.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.