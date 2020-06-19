Фигурист Соловьёв — о времени на самоизоляции: научишься не только траву косить

Олимпийский чемпион Игр в Сочи в команде Дмитрий Соловьёв, выступавший в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, рассказал, чему научился во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«На самоизоляции и когда не можешь работать, появляется куча «свободного» времени. Научишься не только траву косить, но и душевые кабины собирать без инструкции, сколачивать, пилить, выпиливать, рубить, люстры вешать, готовить…

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Может, вы чему-то научились или в чём-то улучшили свой навык за это время», — написал Соловьёв на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Соловьёва в «Инстаграме».

Боброва и Соловьёв также победители чемпионата Европы 2013 года, трёхкратные серебряные призёры чемпионатов Европы 2011, 2012 и 2018 годов, семикратные чемпионы России.