Екатерина Боброва — о положительных качествах мужа: он подошёл по 48 пунктам из 50

Российская фигуристка Екатерина Боброва ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме». Спортсменка рассказала, как набирала форму после родов, а также раскрыла некоторые подробности отношений с мужем — фигуристом Андреем Депутатом.
«Сколько набирала форму после родов? Три месяца. Я была обязана, потому что обещала Илье Авербуху. 13 апреля родился Сашенькая, а в начале июля я уже должна была катать большую роль в спектакле «Ромео и Джульетта».
Какие качества в муже ценю больше всего? Когда у меня не было молодого человека, а очень хотелось уже обрести счастье, мне посоветовали написать на листочке все качества, которые хочу видеть в своём мужчине. Потом, уже в замужестве, когда тот листочек попался на глаза, оказалось, что Андрей подошёл по 48 пунктам из 50», — написала Боброва.
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