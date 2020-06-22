Российские фигуристы Лукашевич и Степанов перешли в сборную Беларуси

Российские фигуристы Богдана Лукашевич и Александр Степанов, выступающие в парном катании, будут выступать за сборную Беларуси. Об этом рассказал олимпийский чемпион Олег Васильев, который в новом сезоне станет главным тренером национальной команды Беларуси.
«В парном катании в Беларуси ещё недавно была совсем печальная ситуация: пар не было вообще. Сейчас мы получили одну пару из России: федерация фигурного катания одобрила переход Богданы Лукашевич и Александра Степанова. Это возрастные спортсмены, которые уже отработали своё в России. Но нам здесь нужен лидер, за которым будут тянуться остальные парники.
По сути, у нас есть четыре пары: одна из них уже легализована, ещё три находятся в процессе перехода или скатывания. Но в любом случае начало положено», — приводит слова Васильева «Беларусь сегодня».
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