Тарасова: треснусь спортсмена можно. С большим удовольствием!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о нюансах тренировочного процесса.

«Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме… И на него нельзя крикнуть что ли?! Вот мы и кричим. Да еще за это место потерпишь.

Какие удары? Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, что не поддерживает жёсткие методы тренировок Ирины Винер.

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