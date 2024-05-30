Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова: треснусь спортсмена можно. С большим удовольствием!

Тарасова: треснусь спортсмена можно. С большим удовольствием!
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о нюансах тренировочного процесса.

«Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме… И на него нельзя крикнуть что ли?! Вот мы и кричим. Да еще за это место потерпишь.

Какие удары? Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, что не поддерживает жёсткие методы тренировок Ирины Винер.

Материалы по теме
Тарасова: не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами

Универсальные олимпийские спортсмены

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android