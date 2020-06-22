Ильиных опубликовала фотографию совместной тренировки с Соловьёвым

Российская фигуристка Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию совместной тренировки с Дмитрием Соловьёвым. Оба спортсмена в 2014 году стали олимпийскими чемпионами в команде, но с другими партнёрами. Дуэт Ильиных с Никитой Кацалаповым распался сразу после Игр в Сочи, а партнёрша Соловьёва — Екатерина Боброва — завершила карьеру после рождения ребёнка.
На фото, сделанном в клубе бокса, Соловьёв и Ильиных тренируют поддержку. Елена не оставила под снимком никаких пояснений, если не считать смайликов, изображающих голубку и земной шар. Соловьёв в комментариях написал: «Летаем…».
Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
Слухи о возможности создания дуэта Ильиных/Соловьёв ходили ещё в 2019 году, когда фигуристы вместе танцевали в шоу. Затем Ильиных забеременела и родила ребёнка, после чего сразу заявила, что хотела бы вернуться на лёд. Подписчики в многочисленных комментариях выразили надежду, что Елена и Дмитрий будут танцевать вместе.
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