Ильиных опубликовала фотографию совместной тренировки с Соловьёвым

Российская фигуристка Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию совместной тренировки с Дмитрием Соловьёвым. Оба спортсмена в 2014 году стали олимпийскими чемпионами в команде, но с другими партнёрами. Дуэт Ильиных с Никитой Кацалаповым распался сразу после Игр в Сочи, а партнёрша Соловьёва — Екатерина Боброва — завершила карьеру после рождения ребёнка.

На фото, сделанном в клубе бокса, Соловьёв и Ильиных тренируют поддержку. Елена не оставила под снимком никаких пояснений, если не считать смайликов, изображающих голубку и земной шар. Соловьёв в комментариях написал: «Летаем…».

Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

Слухи о возможности создания дуэта Ильиных/Соловьёв ходили ещё в 2019 году, когда фигуристы вместе танцевали в шоу. Затем Ильиных забеременела и родила ребёнка, после чего сразу заявила, что хотела бы вернуться на лёд. Подписчики в многочисленных комментариях выразили надежду, что Елена и Дмитрий будут танцевать вместе.