Татьяна Тарасова показала старые фото с плачущим Ягудиным и молодой Родниной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила подписчиков с Международным олимпийским днём. Она показала фотографии своих учеников, ставших олимпийскими чемпионами, а именно Алексея Ягудина, Ильи Кулика, Натальи Бестемьяновой, Андрея Букина, Оксаны Грищук, Евгения Платова, Ирины Родниной, Александра Зайцева, Марины Климовой и Сергея Пономаренко.

«Сегодня Международный олимпийский день. Мои чемпионы, моя гордость. Гордость страны!» — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Ранее чемпион Олимпиады 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал фото 20-летней давности. На нём есть и Татьяна Тарасова.