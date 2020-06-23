Татьяна Тарасова показала старые фото с плачущим Ягудиным и молодой Родниной
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила подписчиков с Международным олимпийским днём. Она показала фотографии своих учеников, ставших олимпийскими чемпионами, а именно Алексея Ягудина, Ильи Кулика, Натальи Бестемьяновой, Андрея Букина, Оксаны Грищук, Евгения Платова, Ирины Родниной, Александра Зайцева, Марины Климовой и Сергея Пономаренко.
«Сегодня Международный олимпийский день. Мои чемпионы, моя гордость. Гордость страны!» — подписала она фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Ранее чемпион Олимпиады 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал фото 20-летней давности. На нём есть и Татьяна Тарасова.
Алексей Ягудин показал фото 20-летней давности. На нём есть и Татьяна Тарасова
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