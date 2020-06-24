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Алина Загитова выложила видео тренировки проката, с которым победила на Олимпиаде

Алина Загитова выложила видео тренировки проката, с которым победила на Олимпиаде
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова выложила в «Инстаграм» старое видео с тренировки. В видео показано, как спортсменка тренирует короткую программу «Чёрный лебедь», с которой ей удалось победить на Играх в Пхёнчхане.

«КП, тренировка, Олимпиада-2018. С Международным Олимпийским днём!» — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Загитовой.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

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