Ирина Слуцкая призналась, что хочет вернуться на ТВ в качестве комментатора

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию 41-летняя Ирина Слуцкая рассказала, что её интересует возможность вернуться на телевидение в качестве комментатора. Ранее спортсменка уже комментировала соревнования по фигурному катанию, в том числе Олимпийские игры.
«Если такое предложение будет, то я его рассмотрю. Я комментировала фигурное катание не один, и не два раза, и Олимпийские игры комментировала. Работа на телевидении для меня является ключевой, считаю её своей второй профессией после спорта, ведь в кадре я уже более 15 лет.
Комментатором, конечно, работать могу, вопрос только в том, какое будет предложение, с кем комментировать. Это тоже большая разница, когда с тобой в эфире коллега, который понимает, поддержит и подхватит, а не человек, который будет только угукать тебе в ответ. Для предложений я открыта, но некоторые из них отметаю, потому что они неинтересны», — цитирует Слуцкую ТАСС.
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