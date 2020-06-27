«Не лениться, а пора бы трудиться!» Татьяна Навка показала домашнюю тренировку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, выступавшая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым, показала домашнюю тренировку, в которую вошли прыжки со скакалкой, запрыгивания на скамью и выпады с фитболом.
«Пластичность, грация и сила воли — это всё развивает гимнастика и йога! К тому же, дорогие мои, женщина, обладающая этими качествами, неизменно притягивает к себе взгляды! Так что не лениться, а пора бы трудиться! Признавайтесь, тренируетесь или всё ещё нет?» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Навка и Костомаров — олимпийские чемпионы 2006 года, двукратные чемпионы мира, трёхкратные чемпионы Европы. У 45-летней Татьяны две дочери – 20-летняя Александра Жулина и Надя Пескова, которой в августе исполнится 6 лет.
- 27 июня 2020
-
18:13
-
12:40
- 26 июня 2020
-
21:07
-
20:50
-
20:28
-
19:34
-
18:33
-
18:17
-
13:38
-
11:33
- 25 июня 2020
-
16:06
-
15:41
-
14:38
-
10:42
-
09:44
- 24 июня 2020
-
23:18
-
16:26
-
16:19
-
15:06
-
14:23
-
13:57
-
13:47
-
10:37
- 23 июня 2020
-
16:13
-
15:41
-
12:24
-
10:35
- 22 июня 2020
-
23:19
-
21:09
-
20:24
-
19:06
-
17:37
-
15:54
-
12:18
-
11:13