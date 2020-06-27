«Не лениться, а пора бы трудиться!» Татьяна Навка показала домашнюю тренировку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, выступавшая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым, показала домашнюю тренировку, в которую вошли прыжки со скакалкой, запрыгивания на скамью и выпады с фитболом.

«Пластичность, грация и сила воли — это всё развивает гимнастика и йога! К тому же, дорогие мои, женщина, обладающая этими качествами, неизменно притягивает к себе взгляды! Так что не лениться, а пора бы трудиться! Признавайтесь, тренируетесь или всё ещё нет?» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Навка и Костомаров — олимпийские чемпионы 2006 года, двукратные чемпионы мира, трёхкратные чемпионы Европы. У 45-летней Татьяны две дочери – 20-летняя Александра Жулина и Надя Пескова, которой в августе исполнится 6 лет.