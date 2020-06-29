Видео: ученики Плющенко тренируют падения

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко опубликовал в своём «инстаграме» видео с тренировки своих учеников. В ролике показано, как спортсмены отрабатывают подъём после падения.
«Ура, выходной!» — подписал Плющенко видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Плющенко и его подопечные находятся в Кисловодске, где готовятся к сезону-2020/2021.
37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.
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