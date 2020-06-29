Леонова считает тренером года в фигурном катании Арутюняна, а не Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова высказала мнение, что награды Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший тренер года заслуживает тренер двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена, американский специалист Рафаэль Арутюнян.

На награду претендуют также россиянка Этери Тутберидзе и канадец Брайан Орсер. Лауреаты ISU Skating Awards будут объявлены 11 июля на церемонии, которая пройдёт в онлайн-режиме.

«Этери Тутберидзе присутствует в этом списке вполне заслуженно. Все её спортсменки в нынешнем сезоне выступили очень достойно. Трудно сразу сказать, кому бы я отдала предпочтение. Все эти три тренера являются достойными специалистами. Арутюнян работает с прекрасным Нэйтаном Ченом. Орсер потихоньку приводит Женю в те кондиции, которые у неё были. Это тоже очень большая работа.

Трудно выбрать кого-то, но, наверное, всё-таки в первую очередь стабильность — признак мастерства. Нэйтан Чен показывал стабильные результаты практически на каждом старте сезона. Поэтому, по моему мнению, — Рафаэль Арутюнян», — приводит слова Леоновой РИА «Новости».