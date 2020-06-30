Алёна Леонова: если Загитова восстанет из пепла, то победит в номинации «Возвращение года»

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию, чемпионка Универсиады Алёна Леонова поделилась мнением об отсутствии олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой среди финалистов премии ISU Skating Awards. Напомним, в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры.

«Видела этот момент, который обсуждался. В принципе, это неудивительно, так как она досрочно окончила сезон. И я не думаю, что из-за этого нужно расстраиваться: в следующем сезоне будут такие же номинации.

Если Алина снова восстанет из пепла и снова приступит к соревнованиям, то можно будет устроить такую номинацию, как «Возвращение года». И Алина при её характере и хороших результатах на сто процентов должна победить в этой номинации», — приводит слова Леоновой «Р-Спорт».