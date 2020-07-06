Forbes рассказал, как Алина Загитова заработала $ 1,1 млн за сезон-2019/2020

Forbes рассказал, из чего состоит годовой доход самой юной участницы рейтинга 40 самых успешных звёзд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет — 18-летней фигуристки Алины Загитовой. 31-е место в рейтинге Forbes спортсменке обеспечили высокие показатели популярности (топ-25 по числу запросов в Яндексе и Google, 6-я по упоминанию в СМИ с мая 2019 года по май 2020-го) и доход $ 1,1 млн.

В 2019 году Загитова стала второй и третьей на двух этапах Гран-при, а в финале заняла шестое место. Эти результаты принесли ей $ 25 тыс. Кроме того, Загитова, как олимпийская чемпионка, получает президентскую стипендию — с 2019 года она составляет 52 тыс. руб в месяц.

Значительный доход принесло Загитовой участие в различных шоу. За главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Загитова получила 8,06 млн руб (22 выступления). Участие Загитовой в двух шоу в Доброграде могло обойтись организаторам в 1 млн рублей.

Гонорары Алины в шоу в Японии или Швейцарии начинаются с $ 10 тыс. за выступление. В сезоне-2019/2020 она откатала около 20 шоу за рубежом.

Контракты Загитовой с косметической маркой Shiseido и спортивным брендом Puma эксперты Forbes оценивают в диапазоне от $ 100 тыс. до $ 200 тыс. Кроме Puma и Shiseido, в спонсорском портфолио Загитовой есть сделка с японским производителем матрасов Airweave, промоакции с Aqua Minerale, «Сбербанком» и «Аэрофлотом».