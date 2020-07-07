Джонатан Гурейро объяснил, почему считает Тутберидзе лучшим тренером мира

Двукратный призёр чемпионатов России в танцах на льду Джонатан Гурейро рассказал, почему, по его мнению, Этери Тутберидзе является лучшим тренером мира. Напомним, Тутберидзе наряду с Брайаном Орсером и Рафаэлом Арутюняном номинировали на премию ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер», лауреаты станут известны 11 июля.

«По моему мнению, лучший тренер — Тутберидзе. Все трое тренеров — гениальные. Просто по совокупности количества медалей и преданности работе — а я и раньше видел работу группы Тутберидзе и сейчас вижу её в Новогорске — считаю, что именно Этери Георгиевна заслуживает права быть признанной лучшей в мире.

Видно, что человек безумно предан своей профессии, и ни у кого нет такого количества медалей на разных уровнях, как у её учениц. Девчонки группы Тутберидзе пашут постоянно — то в зале, то на льду, каждый день, — и Алина Загитова, и другие. И лично сама Этери Георгиевна находится в процессе работы колоссальное время. Я это наблюдаю прямо сейчас на сборах», — цитирует Гурейро «Р-Спорт».