Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Илья Авербух начал встречаться с 25-летней актрисой Арзамасовой из «Папиных дочек». Фото

Илья Авербух начал встречаться с 25-летней актрисой Арзамасовой из «Папиных дочек». Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик ледовых шоу 46-летний Илья Авербух стал встречаться с 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой, которая является звездой сериала «Папины дочки», фильмов «Поп» и «Любовь в большом городе». Об этом сообщает издание Hello! Russia.

«Информацию Лиза подтвердила нам лично, пожелав сохранить остальные подробности отношений в тайне», — отмечается в сообщении издания.

Если у вас не отображается фотография Авербуха и Арзамасовой, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» Hello! Russia.

Авербух, выступавший в паре с Ириной Лобачёвой, — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, чемпион России (1997, 2000—2002).

Авербух прокомментировал решение Медведевой тренироваться у Буяновой
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020