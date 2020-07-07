Илья Авербух начал встречаться с 25-летней актрисой Арзамасовой из «Папиных дочек». Фото

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик ледовых шоу 46-летний Илья Авербух стал встречаться с 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой, которая является звездой сериала «Папины дочки», фильмов «Поп» и «Любовь в большом городе». Об этом сообщает издание Hello! Russia.

«Информацию Лиза подтвердила нам лично, пожелав сохранить остальные подробности отношений в тайне», — отмечается в сообщении издания.

Если у вас не отображается фотография Авербуха и Арзамасовой, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» Hello! Russia.

Авербух, выступавший в паре с Ириной Лобачёвой, — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, чемпион России (1997, 2000—2002).