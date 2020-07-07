Алексей Ягудин устроил сумасшедшие пляски под ливнем. Видео

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, устав от отсутствия работы в период пандемии коронавируса, устроил сумасшедшие пляски в жаркий и дождливый летний день. Алексей скатился по детской горке, умылся текущей с крыши дождевой водой, попрыгал, а затем искупался в луже.

«Июльская безработица + в жопе шило = всё совпало!» — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

После завершения спортивной карьеры 40-летний Ягудин участвует в ледовых шоу и работает на телевидении. Эти виды деятельности в период самоизоляции были запрещены.

Алексей женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной, пара воспитывает двух дочерей.