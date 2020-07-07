Российская фигуристка Анна Погорилая получила диплом о высшем образовании в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Выпускная квалификационная работа спортсменки была на тему «Оптимизация построения программ фигуристок-одиночниц высокой квалификации». За неё Анна получила «отлично».
«Юпиии!!! Я свободна, но не надолго. Спасибо за всё, РГУФКСМиТ», — написала Погорилая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Погорилой в «Инстаграме».
22-летняя Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.
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