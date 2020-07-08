Елена Ильиных показала нежное фото с возлюбленным. Они промокли под дождём
Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным. Снимок сделан в парке, спортсменка и артист промокли под дождём.
«Прогулки под дождём», — подписала она фото.
В январе 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
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