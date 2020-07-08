20-летняя фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры, опубликовав соответствующий пост в «Инстаграме».



«Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это не так, и всё когда-то заканчивается!

Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим. Мне посчастливилось работать с большой и дружной командой. Я благодарна богу за моих родителей, которые дали мне такую жизнь, поддерживали каждый мой шаг, переживали каждое моё падение и радовались каждой победе.

Пришло время рассказать вам о моих чувствах, переживаниях, которые я держала в себе очень долго.



После Олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что ещё не раскрыла весь свой потенциал, я боролась. Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры. Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, несмотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжёлых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению.



Невозможно повернуть время вспять. В одном послании не уместить всего того, что мне важно сказать. Моя душа разрывается. Со слезами на глазах я вспоминаю и всю жизнь буду вспоминать людей, которые вложили в меня свои силы, веру, время и любовь.



Никаких слов не хватит чтобы выразить то, что у меня на душе», — написала Сотскова в своём «инстаграме».



Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «Челленджер»: Кубок Таллина (2015), Мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр финала юниорского Гран-при (2015), серебряный (2018) и бронзовый призёр чемпионата России (2017).