Елизавета Туктамышева показала измождённое лицо после игры в баскетбол. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева показала, как она выглядит после игры в баскетбол. Соответствующую фотографию спортсменка опубликовала в «сториз» своего «инстаграма».
«Тяжёлая жизнь баскетболистки», — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.
Ранее Елизавета Туктамышева прокомментировала победу санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России.
- 9 июля 2020
-
16:28
-
15:46
-
11:55
-
10:21
-
00:03
- 8 июля 2020
-
18:43
-
16:34
-
12:38
- 7 июля 2020
-
21:24
-
19:03
-
17:45
-
17:30
-
16:03
-
15:22
-
14:30
-
13:28
-
13:01
-
11:38
-
11:19
- 6 июля 2020
-
20:45
-
20:17
-
12:37
-
12:12
-
10:36
-
09:55
-
00:19
- 5 июля 2020
-
21:26
-
20:47
-
19:42
-
18:22
-
16:51
-
14:29
-
10:53
-
10:25
-
00:57