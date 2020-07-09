Елизавета Туктамышева показала измождённое лицо после игры в баскетбол. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева показала, как она выглядит после игры в баскетбол. Соответствующую фотографию спортсменка опубликовала в «сториз» своего «инстаграма».

«Тяжёлая жизнь баскетболистки», — подписала она фото.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.

Ранее Елизавета Туктамышева прокомментировала победу санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России.