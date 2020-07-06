Елизавета Туктамышева отреагировала на победу «Зенита» в чемпионате России по футболу

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поздравила санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» с победой в чемпионате России. Спортсменка опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фото с гостевого матча «Зенита» с «Краснодаром», который состоялся вчера, 5 июля, и завершился победой гостей со счётом 4:2. После этого матча «Зенит» стал недосягаем для соперников.

«Ура!!!» — подписала Туктамышева фото.

Клуб из Санкт-Петербурга защитил прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019 годов. Также «Зенит» в 1984 году стал чемпионом СССР. В Европе петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также в активе клуба три выигранных Кубка России, один Кубок СССР. «Зенит» четырежды выигрывал Суперкубок России и однажды — Суперкубок СССР.