Финал Гран-при в Китае состоится, невзирая на отмену международных соревнований

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, как может сказаться на фигурном катании запрет на проведение международных соревнований в Китае до конца 2020 года.



«Это решение вызывает вопросы, что же делать с этапом Гран-при в Китае. Если будет только пять этапов, будут сложности с системой выхода в финал. Но пока не обсуждалось, будет ли он проводиться в оговоренные сроки. Однако он является тестовым мероприятием к Олимпийским играм, так что это решение на него не распространяется.



Если говорить о замене китайского этапа в календаре, об этом пока не было речи. Уже однажды заменяли этап в Финляндии, но пока разговоров не было. Не знаю, когда возникнет эта тема», — цитирует Лакерника ТАСС.

Китай отменяет почти все международные соревнования на своей территории в 2020 году