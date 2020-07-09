Финал Гран-при в Китае состоится, невзирая на отмену международных соревнований
Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, как может сказаться на фигурном катании запрет на проведение международных соревнований в Китае до конца 2020 года.
«Это решение вызывает вопросы, что же делать с этапом Гран-при в Китае. Если будет только пять этапов, будут сложности с системой выхода в финал. Но пока не обсуждалось, будет ли он проводиться в оговоренные сроки. Однако он является тестовым мероприятием к Олимпийским играм, так что это решение на него не распространяется.
Если говорить о замене китайского этапа в календаре, об этом пока не было речи. Уже однажды заменяли этап в Финляндии, но пока разговоров не было. Не знаю, когда возникнет эта тема», — цитирует Лакерника ТАСС.
Китай отменяет почти все международные соревнования на своей территории в 2020 году
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