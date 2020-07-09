Китай отменяет почти все международные соревнования на своей территории в 2020 году

Правительство Китайской Народной Республики приняло решение отменить проведение международных соревнований на своей территории, которые были запланированы на 2020 год. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на главное государственное управление по делам физкультуры и спорта Китая.

По информации источника, исключениями станут лишь тестовые соревнования Олимпийских игр 2022 года и несколько других важных стартов.



Такое решение принято в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса. Напомним, именно Китай стал негласной страной-очагом COVID-19. Ранее стало известно о существенном уменьшении числа заражённых, однако позже в различных СМИ начала появляться информация о новой волне инфекции в стране.