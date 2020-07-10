Бережная и Сихарулидзе объяснили, почему так и не поженились

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, выступавшие в парном катании, рассказали, почему так и не поженились. Напомним, в 2002 году они выиграли золото зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.
«Наши отношения с Антоном завязались в Санкт-Петербурге. Именно он после тяжёлой травмы, которую я получила с предыдущим партнёром, вернул меня на лёд. Я сразу понимала, что мы будем с ним кататься вместе. Уже на первом чемпионате мира мы заняли девятое место, а потом стали только выигрывать.
Наши отношения перешли в какой-то момент в родственные. У каждого из нас появились свои цели в жизни. Наши пути в какой-то момент просто разошлись. Антон пошёл в депутаты Госдумы. Это, конечно, совсем другой мир. У меня тоже началась другая жизнь», — сказала Бережная в передаче на телеканале «Россия 1».
«Наверное, мы так много времени проводили вместе. И так всё же сложно вместе кататься и работать. Столько переживаний, столько стрессов. Столько претензий к себе и другому. И столько было выплеснуто эмоций, что уже, наверное, как-то не до любви было.
То, что мы дружбаны, это факт. И тогда были дружбаны. И сейчас, я надеюсь. Но уже отношения «мужчина — женщина» тут ни при чём. Это дружеская такая, братская тема», — сказал Сихарулидзе.
- 10 июля 2020
-
09:39
- 9 июля 2020
-
21:42
-
20:09
-
17:30
-
16:28
-
15:46
-
11:55
-
10:21
-
00:03
- 8 июля 2020
-
18:43
-
16:34
-
12:38
- 7 июля 2020
-
21:24
-
19:03
-
17:45
-
17:30
-
16:03
-
15:22
-
14:30
-
13:28
-
13:01
-
11:38
-
11:19
- 6 июля 2020
-
20:45
-
20:17
-
12:37
-
12:12
-
10:36
-
09:55
-
00:19
- 5 июля 2020
-
21:26
-
20:47
-
19:42
-
18:22
-
16:51