Бережная и Сихарулидзе объяснили, почему так и не поженились

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, выступавшие в парном катании, рассказали, почему так и не поженились. Напомним, в 2002 году они выиграли золото зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.

«Наши отношения с Антоном завязались в Санкт-Петербурге. Именно он после тяжёлой травмы, которую я получила с предыдущим партнёром, вернул меня на лёд. Я сразу понимала, что мы будем с ним кататься вместе. Уже на первом чемпионате мира мы заняли девятое место, а потом стали только выигрывать.

Наши отношения перешли в какой-то момент в родственные. У каждого из нас появились свои цели в жизни. Наши пути в какой-то момент просто разошлись. Антон пошёл в депутаты Госдумы. Это, конечно, совсем другой мир. У меня тоже началась другая жизнь», — сказала Бережная в передаче на телеканале «Россия 1».

«Наверное, мы так много времени проводили вместе. И так всё же сложно вместе кататься и работать. Столько переживаний, столько стрессов. Столько претензий к себе и другому. И столько было выплеснуто эмоций, что уже, наверное, как-то не до любви было.

То, что мы дружбаны, это факт. И тогда были дружбаны. И сейчас, я надеюсь. Но уже отношения «мужчина — женщина» тут ни при чём. Это дружеская такая, братская тема», — сказал Сихарулидзе.