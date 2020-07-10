Глейхенгауз показал фрагмент новой произвольной программы Косторной
Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фрагмент произвольной программы Алёны Косторной, с которой фигуристка будет выступать в сезоне-2020/2021.
«Фрагмент новой произвольной программы Алёны Косторной, поставленной вместе с Этери Тутберидзе. Музыка: первая часть — Lovely by itsAMoney, вторая часть — Lovely Billie Eilish feat. Khalid. Третья часть — Lovely by Galpe», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».
16-летняя Косторная в первый сезон среди взрослых выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы. Алёне принадлежат два мировых рекорда – в короткой программе (85,45) и по сумме двух выступлений (247,59).
Команда Тутберидзе показала прогресс Щербаковой и Косторной за неделю на льду
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