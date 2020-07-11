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Медведева и Щербакова остались без наград ISU Skating Awards в своих номинациях

Медведева и Щербакова остались без наград ISU Skating Awards в своих номинациях
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Российские фигуристки Евгения Медведева и Анна Щербакова, вошедшие в шорт-листы премии ISU Skating Awards в разных номинациях, остались без наград.

Щербакова претендовала на премию за лучший костюм – платье-трансформер к произвольной программе. Обладателями награды стали американские танцоры Мэдисон Чок и Эван Бейтс, обошедшие также японца Юдзуру Ханю.

Лучшей программой был признан ритмический танец французского дуэта Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В номинации также была представлена короткая программа их соотечественника Кевина Эймоза и произвольная программа на музыку из фильма «Мемуары гейши» россиянки Евгении Медведевой.

«Я хочу сказать, что я готовилась к этой программе два года, и я оказалась к ней готова. Все эмоции я переживала в своей жизни. Для меня это очень важно, особенно для меня важна эта программа, я вложила в неё свою душу. Я хочу сказать спасибо тренеру и всем, кто имел к этому отношение», — сказала Медведева перед объявлением результатов.

Канадка Ше-Линн Бурн стала лауреатом премии ISU Skating Awards в номинации лучший хореограф, опередив соотечественниц Мари-Франс Дюбрей и Лори Николь.

Самым ценным фигуристом признан двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю. На награду также претендовали американец Нэйтан Чен и дуэт Пападакис/Сизерон.

Четырёхкратный чемпион мира и первый фигурист, удачно исполнивший четверной прыжок на соревнованиях, Курт Браунинг награжден премией ISU Skating Awards в номинации «За вклад в фигурное катание».

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