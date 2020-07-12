Этери Тутберидзе обратилась к подписчикам после победы на премии ISU

Этери Тутберидзе, признанная лучшим тренером года по итогам премии ISU Skating Awards, обратилась к подписчикам на своей странице в "Инстаграме".

«Каждый из нас очень любит фигурное катание. Наш прекрасный спорт делает мир лучше, и это огромная мотивация для нас продолжать тренироваться, становиться лучше. Особенно в эти тяжёлые времена, когда мы не можем продолжать тренировки, некоторые соревнования были отменены, но, уверена, с нашей любовью мы пройдём через это», — сказала Тутберидзе.

Ученица Тутберидзе чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная была признана «Новичком года». Соперниками Тутберидзе в шорт-листе номинации были тренер Юдзуру Ханю и Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер и наставник Нэйтана Чена американский специалист Рафаэль Арутюнян.