Одетый в пакеты Ягудин надел на голову пластиковую бутылку и стал через неё есть. Видео

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» шуточное видео, посвящённое защите от коронавируса. В ролике показано, как Ягудин, одетый в пакеты, планирует защищаться от инфекции.
«Пик пандемии пройден, но, говорят, возможна вторая волна. Вот заранее мы готовимся. А что, человек может приспособиться ко всем жизненным обстоятельствам. Здоровья всем! Кто-то чихнул? Ай-яй-яй! Вот так будем жить», — сказал Ягудин.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
- 15 июля 2020
-
15:48
-
10:22
-
09:20
-
00:09
- 14 июля 2020
-
22:52
-
22:38
-
21:06
-
20:02
-
18:59
-
17:27
-
16:18
-
15:31
-
12:34
-
00:09
- 13 июля 2020
-
22:53
-
22:21
-
16:32
-
14:12
-
00:31
- 12 июля 2020
-
17:40
-
16:59
-
15:49
-
14:33
-
12:48
-
11:05
-
09:11
-
00:02
- 11 июля 2020
-
22:38
-
22:19
-
22:04
-
20:55
-
20:22
-
20:01
-
19:21
-
18:53