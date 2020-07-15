Одетый в пакеты Ягудин надел на голову пластиковую бутылку и стал через неё есть. Видео

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» шуточное видео, посвящённое защите от коронавируса. В ролике показано, как Ягудин, одетый в пакеты, планирует защищаться от инфекции.

«Пик пандемии пройден, но, говорят, возможна вторая волна. Вот заранее мы готовимся. А что, человек может приспособиться ко всем жизненным обстоятельствам. Здоровья всем! Кто-то чихнул? Ай-яй-яй! Вот так будем жить», — сказал Ягудин.

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.