Рудковская показала фото страстного поцелуя с Плющенко в Италии. Ей напомнили про поправки

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выложила в «Инстаграм» фото страстного поцелуя с супругом. Фото было сделано на одном из итальянских курортов.

«Доброе утро! Одно из моих любимых фото с отдыха, когда уже туда вырвусь, не знаю, очень рада, что приступила к активной работе, но всё равно очень хочу на море», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Рудковской.

Одна из подписчиц написала в комментариях, что Рудковской и Плющенко было бы логичнее отдыхать в России, поскольку они призывали граждан страны проголосовать за поправки в конституцию.

«Так посетите российский курорт, это можно, а то недавно так за голосование конституции радели и вообще за Россию», — написала подписчица.

«Я каждый год езжу в Сочи, можете проверить в ленте! Но и Италию люблю!» — ответила ей Рудковская.