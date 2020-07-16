Рудковская показала фото страстного поцелуя с Плющенко в Италии. Ей напомнили про поправки

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выложила в «Инстаграм» фото страстного поцелуя с супругом. Фото было сделано на одном из итальянских курортов.
«Доброе утро! Одно из моих любимых фото с отдыха, когда уже туда вырвусь, не знаю, очень рада, что приступила к активной работе, но всё равно очень хочу на море», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Рудковской.
Одна из подписчиц написала в комментариях, что Рудковской и Плющенко было бы логичнее отдыхать в России, поскольку они призывали граждан страны проголосовать за поправки в конституцию.
«Так посетите российский курорт, это можно, а то недавно так за голосование конституции радели и вообще за Россию», — написала подписчица.
«Я каждый год езжу в Сочи, можете проверить в ленте! Но и Италию люблю!» — ответила ей Рудковская.
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