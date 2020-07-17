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«Тренировался у одного из лучших тренеров вселенной». Слуцкая — о шансах Плющенко-тренера

«Тренировался у одного из лучших тренеров вселенной». Слуцкая — о шансах Плющенко-тренера
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, за счёт чего двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко может стать хорошим тренером.

Напомним, в межсезонье в тренерскую группу Плющенко перешла Александра Трусова, одна из самых перспективных российских фигуристок. Ранее она выступала под руководством Этери Тутберидзе.

По словам Слуцкой, на пользу Плющенко пойдёт то, что сам он тренировался у Алексея Мишина, которого Ирина назвала одним из лучших тренеров во вселенной.

«Во-первых, рабовладельческий строй у нас отменили давным-давно, и к себе никто никого не забирает. И Евгений никого к себе силком не тащит. Переход спортсмена от одного тренера к другому – это исключительно желание спортсмена, его родителей.

Может ли Евгений воспитать спортсменов? Почему нет? Евгений прошёл достаточно большой путь в спорте, он имеет колоссальнейший опыт, он тренировался у одного из лучших тренеров не только во всём мире, но и во всей вселенной. Наверняка он многое почерпнул и знает, как правильно подготовиться. Жене просто нужно время, нужен опыт», — цитирует Слуцкую «Собеседник».

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