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36-летняя Алёна Савченко прыгнула тройной аксель на удочке

36-летняя Алёна Савченко прыгнула тройной аксель на удочке
Фигурное катание / Прочие турниры 0

36-летняя украинская фигуристка Алёна Савченко, выступавшая в парном катании за Германию, попробовала исполнить тройной аксель на удочке.

«Мой следующий проект — первая попытка тройного акселя. Буду продолжать. Никогда не поздно попробовать что-то новое!» — написала Савченко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алёны Савченко в «Инстаграме».

После победы на Олимпийских играх 2018 года в паре с Бруно Массо Савченко перешла на тренерскую работу. Однако после рождения дочери в сентябре 2019 года Савченко не исключила возвращения в спорт, заявив, что два года подготовки для этого вполне достаточно.

Савченко с разными партнёрами шестикратная чемпионка мира в парном катании и четырёхкратная чемпионка Европы.

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