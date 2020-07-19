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Тарасова: два года без Дениса Тена… Как же тебя не хватает!

Тарасова: два года без Дениса Тена… Как же тебя не хватает!
Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала обращение почтила память казахстанского фигуриста Дениса Тена.

«Два года без Дениса… Как же тебя не хватает! Помним, любим», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля прошлого года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.

Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.

В январе 2019 года завершился суд над убийцами фигуриста — Арман Кудайбергенов и Нурал Киясов были приговорены к 18 годам лишения свободы, Жанар Толыбаева, находящаяся на седьмом месяце беременности получила четыре года тюрьмы.

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