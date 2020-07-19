Тарасова: два года без Дениса Тена… Как же тебя не хватает!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала обращение почтила память казахстанского фигуриста Дениса Тена.
«Два года без Дениса… Как же тебя не хватает! Помним, любим», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».
Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля прошлого года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.
Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.
В январе 2019 года завершился суд над убийцами фигуриста — Арман Кудайбергенов и Нурал Киясов были приговорены к 18 годам лишения свободы, Жанар Толыбаева, находящаяся на седьмом месяце беременности получила четыре года тюрьмы.
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