Татьяна Тарасова: ужасно – это когда все умерли и война. Сейчас отменили детский Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что в сезоне-2020/2021 из-за пандемии коронавируса не состоится юниорская серия Гран-при.

«Ужасно – это когда все умерли и война. Сейчас отменили детский Гран-при, раньше отменяли Олимпиаду и что только не отменяли, это происходит во всём мире, потому что нет связи со странами, в каждой стране вирус развивается по-своему, все его остерегаются, нужно думать о людях, в данном случае о детях. Почему они должны страдать? Они же могут заразиться в любой момент, а нам этого не нужно.

Решение, конечно же, верное, а как могло быть иначе? От того, что мы сняли перчатки, ничего не изменится, все будут тренироваться, мы раньше жили без этапов Гран-при, теперь наши ребята поедут на этапы Кубка России, все будут готовиться к национальным чемпионатам. Главное – без паники, как говорил мой папа», — приводит слова Тарасовой ТАСС.