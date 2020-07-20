Дочь Этери Тутберидзе сломала ногу

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, сообщила о серьёзной травме — спортсменка сломала ногу.



«Вот уже 4 недели, как я в гипсе. Осталось ещё две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону», — подписала соответствующее фото фигуристка.

Фотография доступна на официальной странице Дианы в «Инстаграме».



В сезоне-2019/2020 Дэвис и Смолкин дважды занимали вторые места на юниорских Гран-при. Кроме того, в их активе шестое место в финале юниорского Гран-при.



Напомним, 17-летняя Диана — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Под руководством матери она тем не менее не тренируется — её наставником является Игорь Шпильбанд.