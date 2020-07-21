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22-летняя олимпийская чемпионка Дэйлман победила на конкурсе красоты. Фото

22-летняя олимпийская чемпионка Дэйлман победила на конкурсе красоты. Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях, канадская фигуристка Габриэль Дэйлман одержала победу в конкурсе красоты Miss Ontario. Спортсменка будет представлять регион на конкурсе красоты Miss Canada, победительница которого будет представлять Канаду на конкурсе «Мисс мира».

Посмотреть фотографии Габриэль Дэйлман можно в её «инстаграме».

22-летняя Габриэль Дэйлман — олимпийская чемпионка (2018, командные соревнования), бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов 2017 года, двукратная чемпионка Канады (2015 и 2018 годы), четырежды серебряный призёр чемпионата Канады (2013, 2014, 2016, 2017 годы), чемпионка Канады среди юниоров (2012 год).

22-летняя олимпийская чемпионка Дэйлман заявилась на конкурс красоты. Фото
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