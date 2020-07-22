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Алиев: буду тренироваться, даже если сезон отменят. Потому что это наша жизнь

Алиев: буду тренироваться, даже если сезон отменят. Потому что это наша жизнь
Фигурное катание 0

Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился мыслями о возможной отмене сезона-2020/2021 в фигурном катании.

«Ни в коем случае нельзя думать, будет сезон или нет. В любом случае, настраиваюсь на то, что будет. Даже если всё отменят, буду тренироваться, потому что это наша жизнь.

Недавно смотрел интервью Хабиба Нурмагомедова. Он сказал, что никогда не бросает тренировки, потому что в любой момент должен быть в форме. Кто-то завтра бросит ему вызов, а кто-то – послезавтра.Так же и у нас. Может, будет сезон, может, не будет. Всё равно нужно всегда быть в хорошей форме и готовым», – сказал Алиев в эфире Первого канала.

21-летний уроженец Ухты — двукратный призёр чемпионатов Европы. В 2018 году стал вторым на мировом первенстве в Москве, в 2020-м — золотым медалистом соревнований в Граце (Австрия).

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