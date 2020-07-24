Жулин: Жилина прыгала четверной ещё у Тутберидзе, но о её перспективах сложно сказать

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер танцевальных дуэтов Александр Жулин поделился мнением об 11-летней Веронике Жилиной, которая ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Насколько я знаю, Жилина прыгала четверной ещё в группе Этери Тутберидзе. Там же она уже делала сальхов и тулуп. Выкладывали же тогда видео, и я видел её четверной. Сложно сказать о её перспективах, сейчас много хороших молодых девочек. Сейчас в женском катании главное, что всё совпало: сроки проведения Олимпиады и чтобы девочка была до пубертатного периода, не набрала мышечную массу и была вёрткая.



Уникальные сейчас: Косторная, Щербакова, Трусова, Валиева. Любая из них может выиграть турнир, если всё сложится. Если Олимпиаду перенесут годика на два, тогда время Жилиной и придёт», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.