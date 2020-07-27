Фигурист Козловский заступился за партнёршу, которая раскритиковала Крым за разруху

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поддержал свою партнёршу. Ранее она поделилась неприятными впечатлениями о Крыме, рассказал о бедности и разрухе местных городов.
«Вышел с тренировки, а здесь такое! На странице Александры столько комментариев. Не могу и не хочу оставаться в стороне.
Дорогие друзья, прошу вас постараться понять и не осуждать строго её высказывание: иной раз хочется сказать одно, но не находятся подходящие слова. Профессиональный спорт не даёт возможности много путешествовать в удовольствие и отдыхать. Мы спортсмены, приезжая на соревнования, часто видим красоту городов и стран из окна автобуса по дороге из отеля на стадион. Возможно, девочкам хочется на отдыхе больше комфорта, а ещё они хотят всё сделать идеально правильно и максимально всё улучшить. Не сумев точно и досконально выразить все свои чувства, Саша восхищается всей красотой земли Тавриды.
Я никогда не был в Крыму! И очень хочу побывать там! Но я знаю, что это чудо нашей планеты и её достояние. Крым — вечная земля великой культуры, территория истоков нашей европейской цивилизации. Там были все: и греки античности, и скифы, и сарматы, и ислам, и христианство. Каждая страна и культура оставила свой вклад, и по-своему проявилась на этой точке схождения энергий.
О Крыме много сказано писателями и поэтами, художниками и композиторами. Им восхищались Пушкин и Чехов. Крым должен быть раскрыт в своей красоте всему миру, но аккуратно, не нарушая первозданности его природы и души. Есть ведь всегда особый шарм и магия места в том виде, в каком её создала вселенная.
И в нашей России, и в каждой стране есть много мест, где чувствуется пульс планеты. И это нам всем следует сохранить. А еще обязательно там побывать! Будем благодарны за эту красоту! А ещё чуткими и добрыми! Ведь о прекрасном даже говорить следует аккуратно и бережно!» — написал Козловский в своём «инстаграме».
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