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Медведева: номер Experience был о моих первых отношениях. О боли, злости и беспомощности

Медведева: номер Experience был о моих первых отношениях. О боли, злости и беспомощности
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, о чём был показательный номер Experience («Опыт») сезона-2018/2019 под одноимённую композицию Людовико Эйнауди.

«Кто-то в комментариях спросил меня, о чём был показательный номер Experience. Я поняла, что многие из вас смотрели на этот номер под неправильным углом.

Experience был о моих первых отношениях. О боли, которую причиняет тебе любимый человек, оставляя тебя в худшее время в твоей жизни. Ты понимаешь, что это была просто игра, чтобы он почувствовал себя лучше. Это о страданиях после потери человека, о злости и беспомощности одновременно.

У этого номера было две разных концовки, которые зависели от состояния тех отношений. Итоговая концовка вышла печальной.

Посмотрите на Experience с правильной стороны. Карьера — не главное. Реальная жизнь может сильно ранить», — написала Медведева на странице в "Инстаграме", созданной для публикации её рисунков.

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