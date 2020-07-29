Татьяна Тарасова показала экспонаты из собственной коллекции черепах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татаьяна Тарасова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Тарасова показала несколько фигурок черепах из своей коллекции.

«Я не раз рассказывала в интервью, писала в книгах о своей коллекции черепах. О том, что первую мне подарил тренер из ГДР Йохан Линдер и она стала талисманом и началом коллекции. Это черепашка «жива и здорова», стоит на почётном месте (на втором фото). Сколько их всего? Наверное, когда-нибудь подсчитаем. А пока начнём добавлять фото черепашек в наш ещё один виртуальный музей — музей черепах», — написала Тарасова в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Тарасовой.

Ранее чемпион Олимпиады 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал фото 20-летней давности. На нём есть и Татьяна Тарасова.