Столбова: у нас с Новосёловым разошлось понимание, зачем мы тут вообще собрались

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в команде, 28-летняя российская фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании с Фёдором Климовым, рассказала, почему в феврале 2020 года решила завершить карьеру. С конца лета 2018 года выступала в паре с Андреем Новосёловым.
«Так случилось, что, катаясь с Андреем Новосёловым, у нас разошлось понимание, зачем мы тут вообще собрались. Встал выбор – либо карьера, либо семья. У Андрея две прекрасные дочурки, прекрасная жена. Очень сложно совмещать карьеру и семью. На этом фоне у нас, к сожалению, не сложилось и пришлось выбирать.
А потом я решила, что продолжать уже не хочется, мотивация уже не та. Плюс непонятно вообще, что будет дальше происходить со спортом, соревнованиями. Ну и возраст», – приводит слова Столбовой Sports.ru.
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