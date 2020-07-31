Тарасова не поверила Тутберидзе, что у Косторной был список нон грата

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о мотивах перехода чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
«Я не верю в список нон грата. В чём может быть причина ухода Косторной? Я так думаю, что она просто хочет получать индивидуальное внимание. Девочки отнимают у Этери время, вот они и уходят за индивидуальным вниманием. Ревность – это нормально, спортсмены должны решить, с кем они будут идти к Олимпийским играм. Сейчас последний год, когда можно перейти к другому тренеру. После, как говорят, менять лошадей на переправе нельзя», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В группе Тутберидзе из подготовленных ею спортсменок продолжают тренироваться только олимпийская чемпионка Алина Загитова и Анна Щербакова. Ранее в межсезонье команду покинула Александра Трусова, также перешедшая к Плющенко.
О списке нон грата (фигуристок, с которыми не хотела бы кататься на одном льду Косторная) написала, комментируя уход спортсменки, Тутберидзе.
- 31 июля 2020
-
18:05
-
17:56
-
17:35
-
17:28
-
17:25
-
16:58
-
16:56
-
16:54
-
16:47
-
16:39
-
16:38
-
16:31
-
16:10
-
14:48
-
13:51
-
10:40
- 30 июля 2020
-
22:29
-
20:15
-
18:24
-
17:27
-
16:50
-
11:24
-
10:19
- 29 июля 2020
-
22:40
-
20:06
-
19:23
-
17:58
-
17:22
-
15:56
-
15:12
-
14:10
-
13:20
-
11:22
-
09:14
- 28 июля 2020
-
15:21