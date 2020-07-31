Тарасова не поверила Тутберидзе, что у Косторной был список нон грата

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о мотивах перехода чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Я не верю в список нон грата. В чём может быть причина ухода Косторной? Я так думаю, что она просто хочет получать индивидуальное внимание. Девочки отнимают у Этери время, вот они и уходят за индивидуальным вниманием. Ревность – это нормально, спортсмены должны решить, с кем они будут идти к Олимпийским играм. Сейчас последний год, когда можно перейти к другому тренеру. После, как говорят, менять лошадей на переправе нельзя», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В группе Тутберидзе из подготовленных ею спортсменок продолжают тренироваться только олимпийская чемпионка Алина Загитова и Анна Щербакова. Ранее в межсезонье команду покинула Александра Трусова, также перешедшая к Плющенко.

О списке нон грата (фигуристок, с которыми не хотела бы кататься на одном льду Косторная) написала, комментируя уход спортсменки, Тутберидзе.