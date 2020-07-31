Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Алёна Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом Тутберидзе сообщила на своей странице в «Инстаграме». Тренер сообщила, что Косторная выдвинула целый список тех, с кем не хочет выходить на лёд.
«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов.
А дальше… Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...
Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами, есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям», — написала Тутберидзе.
Публикация доступна на странице Этери Тутберидзе в "Инстаграме".
Алёна Косторная — чемпионка Европы, победительница финала Гран-при, серебряный призёр и двукратный бронзовый призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, победительница и серебряный призёр финала юниорского Гран-при.
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